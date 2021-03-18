سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 18-3-2021

يحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية على تقديم اسعار العملات والذهب في العديد من الدول، واليوم نقدم لكم اسعار الذهب في مصر.

اسعار الذهب في مصر

عاودت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 18-3-2021، إلى الارتفاع بشكل طفيف في بداية التعاملات اليومية، وخلال تعاملات سوق الصاغة المحلية، على خلفية صعود سعر الذهب اليوم، في بورصة المعادن العالمية بلندن في رابع أيام تعاملاتها.

وصعدت أسعار الذهب اليوم في مصر بنحو 4 جنيهات للجرام، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 769 جنيهًا للجرام الواحد، مقارنة بأسعاره في تعاملات أمس التي سجلت 765 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 (876 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 876 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (769 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 صعودًا بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات ليسجل 769 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (658 جنيهًا)

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 658 جنيهًا في التعاملات الآن؛ وهو العيار العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6144 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب، اليوم في مصر ليبلغ نحو 6144 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27154 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 876 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1736 دولارًا.