التنمية الاجتماعية: صرف شيكات الشؤون قبل شهر رمضان

أعلن مدير مكتب وزير التنمية الاجتماعية في غزة لؤي المدهون، اليوم الخميس 18/3/2021، أن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية سيتم قبل شهر رمضان المبارك.

وأوضح المدهون، أن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجلاني يسعى للالتزام بالدورات الأربعة لصرف شيكات الشؤون هذا العام، لافتاً إلى أنه ستتم استعادة المئات من الأسر المحجوبة من شيكات الشؤون العام الماضي.

وبين المدهون، أن الحجب سيكون في الدفعات القادمة لشيكات الشؤون للحالات المستقرة خارج البلاد وحالات الوفاة، وأي حالة سيتم حجبها فهي نتاج عمل ميداني لباحث الوزارة.

وذكر المدهون أن الوزارة خاطبت المؤسسات الدولية حول تمديد المشاريع الخاصة بالقسائم الشرائية الموقتة.

وعزا المدهون التأخر في عمليات صرف التحويلات النقدية في بعض الأحيان إلى الضائقة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالمانحين.