وزارة الأوقاف تُطلق تحذيرات للمصلين في قطاع غزة بعد ارتفاع إصابات "كورونا"

أهابت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الخميس 18/3/2020، بجموع المصلين في كافة مساجد القطاع بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة خاصة الصلوات المفروضة وصلاة الجمعة، نظرًا لازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية في محافظات قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أصدرت جملة من التحذيرات والارشادات للمواطنين بعد الارتفاع الملحوظ في عدد اصابات فيروس كوفيد 19 المسجلة يومياً والحالات التي تحتاج رعاية سريرية مختلفة في اقسام العزل بالمستشفيات.

وشددت الوزارة، على أنها ستتخذ إجراءات بحق المساجد المخالفة وغير الملتزمة قد تصل إلى إغلاق المسجد حسب البرتوكول المعمول به لدى الوزارة، محذرةً من خطورة الاستهتار والتهاون بتلك الإجراءات الأمر الذي قد يتسبب بإغلاق المساجد كافة.

ونوهت الوزارة إلى أهمية استشعار المسؤولية وإظهار الصورة الإيجابية في الانضباط والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

ودعت اللجان المختصة لمتابعة التزام المصلين بالإجراءات الوقائية، خاصةً ارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة، والمحافظة على التباعد أثناء الصلاة وترك المصافحة".

وقالت: "سيتم توجيه طواقم التفتيش والرقابة لمتابعة حالة الالتزام، والإبلاغ عن المساجد التي تشهد ضعفاً وتدني في نسبة الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس 18/3/2021، حالة وفاة فيروس كورونا و(270 ) إصابة جديدة، وتعافي 123 حالة.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 2458 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 58161 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 2505 حالة، واجمالي المتعافين 55083 حالة ، واجمالي الوفيات 573 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 91 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 58 حالة.