بعد الارتفاع الملحوظ في إصابات كورونا بغزة.. ارشادت هامة وتحذيرات من وزارة الصحة

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس 18/3/2021، جملة من التحذيرات والارشادات للمواطنين بعد الارتفاع الملحوظ في عدد اصابات فيروس كوفيد 19 المسجلة يومياً والحالات التي تحتاج رعاية سريرية مختلفة في اقسام العزل بالمستشفيات.

وأوضحت الوزارة، أن الارتفاع يتطلب مزيد من تظافر الجهود وتحقيق أعلى درجات الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة من الجميع والحفاظ على كبار السن.

ولفتت الوزارة إلى أن الإجراءات تتمثل في عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، وتجنب أماكن التجمعات والازدحام، وعدم الاختلاط مع اي شخص تظهر عليه أعراض مشابهة لكوفيد 19 او لديه تاريخ مخالطة مع شخص مصاب.

كما حثت الوزارة على ضرورة الحد من مخالطة الأطفال حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض، والاسراع في تلقي التطعيم وفق الفئات المعلن عنها.

وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس 18/3/2021، حالة وفاة فيروس كورونا و(270 ) إصابة جديدة، وتعافي 123 حالة.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 2458 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 58161 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 2505 حالة، واجمالي المتعافين 55083 حالة ، واجمالي الوفيات 573 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 91 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 58 حالة.