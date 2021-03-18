ارتفاع طفيف على سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 18/3/2021، على نحو طفيف، رغم ترجع المعدن النفيس عالميا.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الرابع من 2020 نموا بنسبة 2.5% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.

وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ذلك إلى نمو القطاع النفطي بـ2.6% والقطاع غير النفطي بـ2.4%.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 210.63 ريال (56.17 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) مسجلا 184.30 ريال (49.15 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 157.97 (42.13 دولار).

الذهب الاقتصادي

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.87 ريال (32.76 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية نحو 6555 ريالا (1748 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1474.40 ريال (393.17 دولار).

تراجعت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، متأثرة بزيادة عوائد السندات الأمريكية وصعود الدولار، لكنها ظلت ضمن نطاق محدود، قبل إعلان نتيجة اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وهبط الذهب 0.1% في السوق الفورية إلى 1728.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1354 بتوقيت جرينتش. وفي العقود الأمريكية الآجلة، نزل المعدن 0.1% إلى 1728.90 دولار.