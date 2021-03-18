ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى، اليوم الخميس، 18/3/2021، بأن ثلاثة أسرى فلسطينيين من الضفة المحتلة، يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهم:

الأسير أمين هاشم يوسف كميل (41 عامًا) من بلدة قباطيا جنوب جنين، المحكوم بالسجن 21 عامًا و8 شهور، ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى 10 أعوام متتالية في سجون الاحتلال.

يذكر أن والد الأسير كميل توفي قبل أربع سنوات وهو داخل السجن، وحرمه الاحتلال من وداع والده.

الأسير علي ياسين شملاوي (23 عامًا) من بلدة حارس قضاء سلفيت، المحكوم بالسجن (15 عامًا)، ومعتقل منذ عام 2013م، مذ كان طفلا في السنة الخامسة عشر من عمره. وأمضى 8 أعوام في سجون الاحتلال.

الأسير علاء راتب عبد اللطيف كبها (31 عامًا)، من سكان محافظة جنين، المحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 2018م، وأمضى ثلاث سنوات في سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسير كبها أمضى 18 شهرًا في سجون الاحتلال، وأفرج عنه عام 2017م، ثم أعاد الاحتلال اعتقاله عام 2018م وحكم عليه بالسجن المؤبد.