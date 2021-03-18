ينتظر أولياء الأمور رابط نتائج الصف الأول الثانوي 2021 قبل الإعلان عنها، والتي انتهى الطلاب من أدائها الأسبوع الماضي، حيث يتم الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 بكود الطالب قبل إعلانها، من خلال وزارة التربية والتعليم.

وكانت طلاب الصف الأول الثاني قد أدوا امتحانات الترم الأول إلكترونيًا داخل المدارس منذ أكثر من أسبوعين باستخدام أجهزة التابلت، وانتهوا من أداء جميع الامتحانات خلال يوم الأثنين الموافق 8 من شهر مارس الجاري.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 ستُعلن قريبًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وكذلك منصة الامتحان الإلكتروني.

رابط نتيجة الصف الاول الثانوى 2021

ويمكن إطلاع الطلاب على نتيجة الصف الاول الثانوي 2021 فور الإعلان عنها من الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم، من خلال الضغط هنا، أو من خلال منصة الامتحان الإلكتروني ويمكن الوصول إليها من خلال الصغط هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 بكود الطالب

وتقدم لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 بكود الطالب، من خلال عدد من الخطوات، هي:

- دخول طالب الصف الأول الثانوي عبر منصة الإعلان عن النتيجة.

- إدخال كل من رقم جلوس الطالب وكود الطالب مع الرقم السري.

- الضغط أخيرًا على «الاستعلام عن النتيجة».

وفي سياق مختلف، بدأ الفصل الدراسي الثاني بمختلف المدارس على مستوى جميع المحافظات بالجمهورية مع بداية الأسبوع الحالي، وذلك في أيام السبت والأحد، فيما طبقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الكثير من الإجراءات الوقائية بالمدارس خوفا على الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية.