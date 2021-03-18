الدكتور عليان يعزي عائلة الهنيني بوفاة الحاج عبد المحسن الهنيني

أجرى الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس اتصالًا هاتفيًا، مع عائلة الاستشهادي البطل أكرم عبد المحسن الهنيني.

وقدّم عليان خلال الاتصال باسم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي المجاهد زياد النخالة وإخوانه أعضاء المكتب السياسي وقيادة الحركة وكوادرها وباسم مؤسسة مهجة القدس واجب التعزية والمواساة للعائلة برحيل الوالد الأستاذ عبد المحسن الهنيني (أبو عبد الحميد) والد الاستشهادي البطل أكرم الهنيني من سرايا القدس في محافظة الخليل، والذي نفذ عملية وادي النصارى (زقاق الموت) برفقة اثنين من الشهداء الأبطال في العام 2002م.

واستعرض عليان خلال الاتصال الهاتفي مآثر الاستشهادي البطل أكرم الهنيني والعملية البطولية التي قام بها برفقة إخوانه الشهداء، وداعيًا الله عز وجل أن يتغمد والد الاستشهادي بواسع رحمته، وأن يلهم العائلة الصبر والسلوان.

جدير بالذكر، أن الاستشهادي أكرم الهنيني نفذ مع اثنين من رفاق دربه وإخوانه على الشهادة الاستشهادي المجاهد ولاء سرور والاستشهادي المجاهد دياب محتسب عملية وادي النصارى (زقاق الموت) على أرض محافظة الخليل؛ في تاريخ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2002م، والتي أدت إلى مقتل 12 جنديًا ومستوطنًا صهيونيًا من بينهم قائد الإرهاب الصهيوني في منطقة الخليل الكولونيل الصهيوني "دورر فاينبرغ".