د. القططي: العمل باتفاق اوسلو لا زال ساري المفعول

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور د. وليد القططي، أن الانحراف في فلسطين بدأ منذ اتفاق "أوسلو" بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير مشددًا على أن العمل بهذا الاتفاق لازال ساري المفعول.

وقال د. القططي في تصريحات لإذاعة صوت القدس اليوم الخميس: "قبلنا بقواعد التوافق والاجتهاد الوطني، لكن في النهاية سيتضح صدق ما تنبأت به حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من البداية".

وأوضح أن الحركة ترى بأن استمرار محاولات الخروج من المأزق الذي نعيشه بنفس النهج السابق، لن يُجدي نفعاً، وسيعدينا لتكرار الفشل.

وأشار إلى أن الانتخابات قد تأتي ببدائل وتُغيّر وجه السلطة، لكنها لن تكون مخرجاً لانتهاء الاحتلال.

وفيما يتعلق بالحوار الوطني بين الفصائل في القاهرة قال د. القططي: "يجب أن تنصب كامل حواراتنا وأهدافنا على تعزيز المشروع الوطني، فنحن لازلنا في مرحلة تحرر وطني، والاحتلال لازال يبطش بنا، ويسلب أرضنا، ويدنس مقدساتنا".