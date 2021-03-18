نتنياهو يكشف عن موعد زيارته الجديد للإمارات

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، أن زيارته لدولة الامارات العربية المتحدة تأجلت إلى ما بعد اجراء الانتخابات الاسرائيلية المزمع عقدها في 23 الشهر الجاري 2021.

وكان نتنياهو قد نفى بشكل قاطع أن يكون له زيارة للإمارات اليوم الخميس، قائلًا: "لن أسافر إلى أبوظبي قبل الانتخابات، سأصل إلى هناك لاحقا".

يُشار إلى أن صحيفة "يسرائيل هيوم" قالت أمس الأربعاء: "إن نتنياهو، يخطط لزيارة الإمارات، يوم غد الخميس"، وتبين عدم مصداقيتها.

وفي سياق ذي صلة، قالت القناة (12) الخاصة أن هناك حالة من الاستياء في الإمارات، من استغلال نتنياهو لاسم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في حملته الانتخابية.

وأشارت إلى أن الإمارات تفاجأت بتصريح نتنياهو، الإثنين، لإذاعة الجيش بأن بن زايد "تطوع" لاستثمار 40 مليار شيكل (12 مليار دولار) في إسرائيل.

واستدلت بتغريدة نشرها مستشار رئيس الإمارات، وزير الخارجية السابق أنور قرقاش في وقت سابق الأربعاء، على حسابه بتويتر، قائلًا: "من وجهة نظر دولة الإمارات، فإن الهدف من الاتفاقات الإبراهيمية، هو توفير أساس استراتيجي قوي لتعزيز السلام والازدهار مع دولة "إسرائيل" وفي المنطقة الأوسع".

وتابع: "لا تشارك الإمارات في أية عملية انتخابية داخلية في "إسرائيل"، الآن أو في أي وقت مضى".