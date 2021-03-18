"الاحتلال" يُغرم مقدسياً منع غليك من دخول بيت عزاء الشهيد الحلاق

أصدرت ما تُسمى بمحكمة الصلح الاسرائيلية أمس الأربعاء حكمًا على الشاب عرين الزعانين بدفع غرامة مالية قدرها 60 ألف شيكل، لصالح الحاخام المتطرف يهودا غليك بعد اتهامه بالتعرض له وضربه.

وكانت محكمة الاحتلال تبنت مواقف المتطرفين من جماعة "الهيكل" على رواية عرين الزعانين الذي تصدى للحاخام غليك ومنعه من دخول بيت العزاء للشهيد إياد الحلاق في مطلع شهر آب الماضي الذي قتل على يد أفراد الشرطة الإسرائيلية رغم أنه من ذوي الإعاقة وجاء غليك حينها مستهزئًا.

يذكر أن ما تُسمى بـ قاضية محكمة الصلح في القدس ميريام كلسي حكمت على الشاب الزعانين غيابياً بتعويض غليك بعد أن هاجمه في منزل عائلة الحلاق وحكم عليه بالسجن خمسة أشهر.

وفي لائحة الاتهام المزعومة التي أدين بها الزعانين، تم الحصول على شهادة بأنه عندما وصل إلى بيت العزاء لأسرة الحلاق، أمسكه الزعانين بقوة وأخرجه من المنزل.