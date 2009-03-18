أبرز الأسماء التي زعمت « إسرائيل » أنها وافقت على الإفراج عنها بموجب صفقة « شاليط »

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

كشفت إذاعة جيش الاحتلال النقاب في وقتٍ متأخر من الليلة الماضية عن أسماء الأسرى الذين زعمت "إسرائيل" أنها وافقت على الإفراج عنهم شريطة إبعادهم إلى الخارج.

ومن أبرز الأسماء التي ذكرت عبد اللطيف شقير من قلقيلية والمحكوم بالسجن المؤبد في أعقاب إدانته بقتل جندي إسرائيلي، ناصر نزال والذي تتهمه "إسرائيل" بإرسال استشهادي لجسر قرب جامعة "بار إيلان" بالإضافة إلى ضلوعه في عملية نادي "الدولفيناريوم" في "تل أبيب".

كما وأشارت الإذاعة إلى أن من بين الواردة أسماؤهم في القائمة الإسرائيلية زيد الكيلاني الذي حكم عليه بالسجن المؤبد 48 مرة بعد إدانته بسلسلة هجمات استهدفت "إسرائيل"، و إبراهيم شماسنة من قطنا الذي قتل ثلاثة إسرائيليين.