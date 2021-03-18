بالصور تمثال احتجاجي ضد نتنياهو وسط "تل أبيب".. هذا ما فعلته بلدية الاحتلال

نصب عددٌ من الاسرائيليين الغاضبين تمثال احتجاجي ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في ساحة مسرح هبيما وسط مدينة "تل أبيب" المحتلة.

ووفقًا لـ"صحيفة روزاليم بوست الإسرائيلية" فإن التمثال البرونزي أُطلق عليه اسم "بطل إسرائيلي، ولم يعرف من الذي نحت التمثال، أو من يقف وراءه، حيث جاء التمثال على شكل القرفصاء.

وبعد انتشار صور التمثال فإن بلدية "تل أبيب" أصدرت أمر إزالة للتمثال، في حين شرعت الشرطة باستجواب المارة عنه.

ومن المقرر ان تجرى الانتخابات الإسرائيلية العامة، في 23 من الشهر الجاري لانتخاب 120 عضوًا للكنيست الإسرائيلي، سيقررون هوية رئيس الحكومة القادم وتعد هذه الانتخابات الرابعة في أقل من عام ونصف.













