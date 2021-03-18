يشهد سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 18-3-2021 ارتفاعًا كبيرًا في السوق السوداء حيث وصل لمستويات تاريخية.

وجاءت اسعار الدولار في السوق السوداء السورية على النحو التالي: سعر صرف الدولار في سوريا 4600 ليرة للشراء، و4730 ليرة للبيع، مقابل، 4450 ليرة للشراء، و4540 ليرة للبيع، أمس.

في حين استقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

مرسوم تشريعي

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوما تشريعيا يقضي بصرف منحة لمرة واحدة مقدارها 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين.

كما قضى المرسوم الذي صدر، الثلاثاء، بصرف منحة مقدارها 40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين، وفقا لما ذكرته وكالة "سانا".

وتئن سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات، إضافة إلى الحرب الأهلية الطاحنة.

كان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.