هل تغنيك أوراق الجوافة عن الأدوية في علاج الكحة..الإجابة صادمة..!

يعاني الكثيرون من السعال والكحة في شهري الشتاء والربيع تحديداً، إلا أن البعض يعانيها باستمرار طول أيام السنة، لذا يبحثون عن وسائل سهلة لتخلصهم منها، وقد اعتاد القدماء على استخدام ورق الجوافة.

فكثيرون يستخدمون ورق الجوافة في علاج السعال والكحة، فهل لورق الجوافة فوائد أخرى غير ذلك، لورق الجوافة قيمة غذائية هامة فهو يحتوي على عناصر غذائية مثل الفيتامينات والمعادن، والمواد المضادة للأكسدة.

فوائد أوراق الجوافة

يساعد في الوقاية من الإصابة بمرض السكري

يساعد على التخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي، ويساعد على التقليل من الإسهال

يساعد على التخلص من عسر الهضم

يساعد على ارتفاع مستوى الكوليسترول النافع في الدم

يساعد على الشفاء من نزلات البرد مثل السعال والحكة

يعالج من أمراض الفم والأسنان ويخفف من التهابات اللثة

يحافظ على الخلية وتمنع من انقسامها الذي يسبب مرض السرطان

يخلص البشرة من المواد المؤكسدة التي تسبب ظهور التجاعيد والبقع الداكنة و النمش

يساعد على التخلص من الالتهابات والقروح

فوائد ورق الجوافة لإنقاص الوزن

يحتوي ورق الجوافة على دهون ثلاثية غير مشبعة، تساعد على تحفيز الجسم على حرق الدهون، مما يساعد على إنقاص الوزن

لا يحتوي ورق الجوافة على نسبة من الكوليسترول مما يجعله يحفز الكبد على مد الجسم بالكوليسترول النافع، مما يساعد على إنقاص الوزن

يحتوي على القليل من السكريات الموجودة بشكل طبيعي في الفاكهة والخضار مما يزيد من نسبة حرق الدهون في الجسم وتوازن نسبة السكر مما يحمي من الإصابة بالسكري عند اتباع الرجيم

لا تحتوي أوراق الجوافة على السعرات الحرارية التي تسبب زيادة في الوزن، فهي من مشروبات إنقاص الوزن.

فوائد ورق الجوافة للكحة

من المعروف والمنتشر بين الناس فوائد ورق الجوافة في التخفيف من السعال و الكحة والتهابات الجهاز التنفسي، لقدرته على التخلص من البلغم وطرده خارج الجسم، وهي قدرة هائلة للأشخاص المصابين بنزلات البرد ولا يستطيعون طرد البلغم بأنفسهم.

طريقة تحضير ورق الجوافة لعلاج الكحة

قم باحضار مجموعة من أوراق الجوافة واغسلهم جيداً. ضع الأوراق في إناء ماء دافئ جداً، وقم بنقع لمدة من 2 إلى 3 ساعات. بعدها اشرب الماء المنقوع من 2 إلى 3 أكواب يومياً، للتخلص من الكحة.