يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18-3-2021 استقرارًا في البنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في مصر

ووفقًا للمواقع المالية المتخصصة في مصر فإن استقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ووفقًا للمواقع الاقتصادية المصرية فإن متوسط سعر الدولار في 29 بنكًا جاء على نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في مصر

وسجل الدولار أعلى سعر عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في 22 بنكا، منها التجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، القاهرة، والكويت الوطني، وHSBC، والمشرق، وقناة السويس، والبركة، والأهلي المتحد.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، عند نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.