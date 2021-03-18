سعر الدولار مقابل الليرة السورية- قفزة كبيرة

قفز سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية، اليوم الخميس 18/3/2021، في السوق السوداء، لمستويات تاريخية.

وبلغ سعر صرف الدولار في سوريا 4600 ليرة للشراء، و4730 ليرة للبيع، مقابل، 4450 ليرة للشراء، و4540 ليرة للبيع، أمس.

في حين استقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

ورافقت أسعار الذهب ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية، ووصل سعر غرام الذهب عيار٢١، إلى ٢٣٠ ألف ليرة مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في أسعار الذهب خلال تاريخ سوريا الحديث، كما وصل سعر غرام الذهب عيار١٨ إلى ١٩٧ ألف ليرة.

في حين حددت جمعية الصاغة في مناطق سيطرة السلطات السورية، سعر غرام الذهب عيار ٢١، بـ ٢٢٠ ألف ليرة، وعيار ١٨ بـ ١٨٨٥٠٠ ليرة، ولا يلتزم معظم الصاغة بأسعار الجمعية ويحددون سعر الذهب بحسب سعر الصرف المتداول في الأسواق.

يذكر أن الليرة السورية تشهد انحداراً حاداً منذ أسابيع إذ كانت في حالة استقرار نسبي تحت الـ ٣ آلاف ليرة للدولار الواحد، ويرافق انهيار الليرة ارتفاع جنوني ومتكرر في الأسعار، جعل معظم السوريين غير قادرين على تأمين متطلبات المعيشة الأساسية.