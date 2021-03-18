سعر الدولار مقابل الليرة السورية- قفزة كبيرة

قفز سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية، اليوم الخميس 18/3/2021، في السوق السوداء، لمستويات تاريخية.
وبلغ سعر صرف الدولار في سوريا 4600 ليرة للشراء، و4730 ليرة للبيع، مقابل، 4450 ليرة للشراء، و4540 ليرة للبيع، أمس.
في حين استقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.
ورافقت أسعار الذهب ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية، ووصل سعر غرام الذهب عيار٢١، إلى ٢٣٠ ألف ليرة مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في أسعار الذهب خلال تاريخ سوريا الحديث، كما وصل سعر غرام الذهب عيار١٨ إلى ١٩٧ ألف ليرة.
في حين حددت جمعية الصاغة في مناطق سيطرة السلطات السورية، سعر غرام الذهب عيار ٢١، بـ ٢٢٠ ألف ليرة، وعيار ١٨ بـ ١٨٨٥٠٠ ليرة، ولا يلتزم معظم الصاغة بأسعار الجمعية ويحددون سعر الذهب بحسب سعر الصرف المتداول في الأسواق.
يذكر أن الليرة السورية تشهد انحداراً حاداً منذ أسابيع إذ كانت في حالة استقرار نسبي تحت الـ ٣ آلاف ليرة للدولار الواحد، ويرافق انهيار الليرة ارتفاع جنوني ومتكرر في الأسعار، جعل معظم السوريين غير قادرين على تأمين متطلبات المعيشة الأساسية.