وصفات منزلية سهلة لأفضل مذيب للبلغم طبيعي

تُشكل الأغشية المخاطية المخاط من لأجل حماية الجهاز التنفسي من الغبار، والمواد المسببة للحساسية، والفيروسات، وعندما يكون الشخص بصحة جيدة، فإن المخاط يكون رقيق واقل وضوحا.

أما في حالة الإصابة بعدوى، فإن البلغم (Phlegm) يصبح أكثر وضوحا وسماكة. لذا فإذا كان البلغم يجعلك تشعر بعدم الراحة، فأنت في حاجة إلى مذيب للبلغم والذي يمكن استخدامه بالأعشاب والوصفات المنزلية.

وهناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى زيادة المخاط أو البلغم، من بينها الإصابة بنزلات البرد أو الانفلونزا، والحساسية، والتدخين، وتهيج في الحلق أو الانف أو الرئتين، وأمراض الرئة مثل التهاب الرئة أو سرطان الرئة أو الانسداد الرئوي المزمن.

أفضل طارد للبلغم

تعتبر من أفضل طرق العلاجات المنزلية لطرد البلغم:

1. شرب السوائل الدافئة

توفر المشروبات الدافئة راحة فورية من الاعراض المصاحبة للعدوى مثل العطس، والسعال، والتهاب الحلق. لذا فأحرص على الاستفادة من شرب المشروبات التالية:

الماء الدافئ

عصير الليمون

حساء الدجاج

شاي الأعشاب

عصير الفاكهة الدافىء

الشاي الخالي من الكافيين

2. الغرغرة بالماء والملح

تساعد الغرغرة بالماء الدافئ والملح على طرد البلغم والتخفيف من آثر الأعراض المصاحبة. كل ما عليك هو إضافة نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء دافئ ثم يقلب حتى يذوب. ثم يتم الغرغرة عند الحاجة ولمدة 30 ثانية تقريبا

3. بخاخ المحلول الملحي للأنف

قد يساعد استخدام بخاخ المحلول الملحي المعقم والذي يحتوي على كلوريد الصوديوم فقط، على إزالة المخاط والمواد المثيرة للحساسية من الجيوب الأنفية

4. العسل مذيب للبلغم

يعتبر العسل مثل عسل الحنطة السوداء مذيب للبلغم طبيعي، نظرا لأنه يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات. مما يساعد على التهدئة من آلام الحلق وتخفيف الاعراض. كل ما عليك هو تناول ملعقة كبيرة من العسل يوميا، الا انه لا يوصى باستخدامه مع الأطفال الذين تبلغ أعمارهم اقل من عام

5. خل التفاح

يتميز خل التفاح بأنه عامل قوي مضاد للبكتيريا، مما يساعد على منع تراكم البلغم. كما انه يساعد ايضا في الحفاظ على التوازن الصحي في درجة الحموضة. ويمكنك استخدام خل التفاح سواء بالغرغرة بها أو عن طريق مزجها بالماء.