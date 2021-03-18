لماذا غضب ولي العهد الإماراتي من نتنياهو.. ؟

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس 18/3/2021، أن الإمارات أوقفت استعداداتها لاستضافة قمة بمشاركة "إسرائيل"، والإدارة الأميركية الجديدة، وبعض الدول العربية ومنها تلك التي وقعت اتفاقيات مع "إسرائيل".

وذكرت الصحيفة أن ذلك يعود لأسباب تتعلق بغضب ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومحاولات استغلال علاقاته بالإمارات واتفاق السلام والتطبيع في حملته الانتخابية.

ووفقًا للصحيفة، فإن نتنياهو كان سيشارك شخصيًا في المؤتمر إلى جانب شخصية رفيعة من إدارة جو بايدن، ورؤساء دول عربية، مشيرةً إلى أن القمة كانت ستعقد في شهر ابريل/ نيسان المقبل.

وكان نتنياهو ذكر أن الإمارات ستستثمر قريبًا عشرات المليارات من الدولارات في إسرائيل، وأنه تلقى تعهدًا بذلك من بن زايد.