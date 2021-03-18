خطة أمريكية جديدة لإعادة العلاقات مع السلطة تبدأ بمساعدات بقيمة 15 مليون دولار

كشفت وكالة رويترز البريطانية اليوم الخميس أن مسودة داخلية أمريكية ذكرت بأن إدارة الرئيس جو بايدن تضع خطة لإعادة العلاقات الأمريكية مع السلطة الفلسطينية عقب انهيار العلاقات الثنائية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووفقًا لرويترز فإن شخصين مطلعين على المذكرة أشاروا إلى أن الوثيقة لا تزال في "مرحلة العمل" المبكر، لكنها قد تشكل في نهاية المطاف الأساس للتراجع عن أجزاء من نهج ترامب الذي ندد به الفلسطينيون باعتباره منحازا بشدة لـ"إسرائيل".

وتهدف المذكرة، إلى تعزيز الحرية والأمن والازدهار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين في المدى القريب وفقًا لرويترز.

ونُقل عن الوثيقة القول إنه يمكن الإعلان عن مساعدات بقيمة 15 مليون دولار للفلسطينيين بحلول نهاية مارس/ آذار للتصدي لوباء كورونا.

كما تفيد الأنباء بأن الوثيقة تتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وتذكر الجهود "للحصول على التزام فلسطيني بإنهاء المدفوعات للأفراد الذين سجنتهم (إسرائيل) بسبب أعمال إرهاب".

ومنذ أن تولى بايدن منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني، قال مساعدوه إنهم يعتزمون إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين.

وتعهدت إدارة بايدن باستئناف مئات الملايين من الدولارات من المساعدات الاقتصادية والإنسانية والعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية للفلسطينيين في واشنطن.

كما أوضح مساعدو بايدن أنهم يريدون إعادة وضع هدف حل الدولتين من خلال التفاوض كأولوية في السياسة الأميركية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنهم يتحركون بحذر مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في 23 مارس/ آذار، تليها الانتخابات الفلسطينية المقرر إجراؤها في الأشهر المقبلة.