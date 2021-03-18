طقس فلسطين اليوم: أجواء باردة نسبياً وانخفاض الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن طقس فلسطين اليوم الخميس 18/3/2021، يشهد انخفاضاً طفيفاً على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة بحوالي 3-4 درجات، وتسود اجواء باردة نسبياً نهاراً في الجبال ومائلة الى الاعتدال في بقية المناطق السهلية والساحلية، ودافئة في الأغوار، مع فرصة لهطول زخات محلية خفيف في بعض المناطق.

وفي ساعات المساء والليل تعود الاحواء لتصبح باردة نسبياً في مختلف المناطق وباردة بشكل واضح في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية مع هبات نشطة أحياناً،

الجمعة : تسود أجواء باردة بشكل ملموس صباحاً، وفي ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة قليلاً لتصبح الأجواء معتدلة نسبياً في المناطق السهلية والساحلية وتبقى باردة نسبياً في الجبال، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة مجدداً ويسود طقس بارد نسبياً بوجه عام في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية الى شمالية شرقية، والله تعالى أعلم