بايرن ميونخ يدهس لاتسيو في طريقه لربع نهائي الأبطال

حجز بايرن ميونخ مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بتكرار فوزه على ضيفه الإيطالي لاتسيو (2-1)، اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ16.

وكان البايرن قد تغلب على النسور ذهابًا (4-1)، قبل أن يكرر انتصاره عليه بهدفي روبرت ليفاندوفسكي وتشوبو موتينج في الدقيقتين 33 و73، لكن لاتسيو أحرز هدفه الوحيد عبر ماركو بارولو قبل نهاية الوقت الأصلي بـ8 دقائق.

مرت أول ربع ساعة من المباراة دون خطورة على المرميين حتى وصل ساني بأول تهديد حقيقي بتسديدة من خارج منطقة جزاء لاتسيو، لكن كرته مرت بجوار القائم.

وأهدر ميلينكوفيتش سافيتش فرصة هدف محقق بعدما وصلته كرة عرضية داخل منطقة جزاء بايرن، ليقابلها بضربة رأسية ذهبت بين أحضان أليكسندر نوبل.

واستمرت الدقائق التالية دون خطورة على المرميين حتى احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض، بعد إعاقة جوريتسكا داخل المنطقة.

وانبرى ليفاندوفسكي لتنفيذ الركلة، ليسددها بنجاح في الزاوية اليسرى، محرزًا هدف التقدم للبايرن، الذي حافظ عليه حتى نهاية الشوط الأول.

وكاد ليفاندوفسكي أن يضيف الهدف الثاني من تسديدة أرضية صاروخية، لكن كرته ردها القائم الأيمن لمرمى بيبي رينا.

وتسلم كوريا تمريرة بينية متقنة، لينطلق بالكرة حتى اقتحم منطقة جزاء بايرن، ليسدد كرة قوية تصدى لها نوبل بجسده.

ومع حلول الدقيقة 71، قرر فليك استبدال المهاجم ليفاندوفسكي والدفع بتشوبو موتينج، الذي لم يحتج سوى دقيقتين لتعزيز تقدم بايرن بهدف ثانٍ، بعدما وصلته تمريرة بينية من ألابا، أنهاها بلمسة مباشرة إلى داخل الشباك.

وقلص الضيوف النتيجة بهدف من ضربة رأسية، قابل بها بارولو عرضية من ركلة ثابتة، لتستقر كرته داخل شباك نوبل.

وارتقى أتشيربي لعرضية من ركنية، ليوجهها برأسية قوية نحو مرمى البايرن، لكن كرته علت العارضة.

وأهدر جنابري فرصة هدف محقق بعدما تلقى تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء، ليحولها بلمسة يسارية نحو مرمى لاتسيو، لكن رينا كان لها بالمرصاد، لتنتهي المباراة بفوز بايرن.