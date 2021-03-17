طريقة عمل البسبوسة بالكريمة في المنزل

طريقة عمل البسبوسة بالكريمة اللذيذة وفق خطوات سريعة وسهلة للغاية بحيث يمكن لأي سيدة او شخص من اعدادها في البيت بكل سهولة ، وهذه الحلوى تتمتع بالكثير من المزايا ما جعلها متواجدة بقوة على جميع موائد الطعام ، وفي هذه المقالة سنتعرف على طرق و مكونات عمل البسبوسة التي يعشقها الأطفال والشباب وكبار السن .

مكونات البسبوسة بالكريمة :

أولاً: رشة ملح.

ثانيًا: كوبين قشدة حلويات.

ثالثًا: كوب شربات.

رابعًا: كوب ونصف سميد ناعم.

خامسًا: كوب إلا ربع سكر.

سادسًا: كوب إلا ربع زبدة.

سابعًا: نصف كوب زبادي.

ثامنًا: 2 حبة بيض.

تاسعًا: 2 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

عاشرًا: نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

طريقة عمل البسبوسة بالكريمة :

أولاً: وفي الخطوة الأولى من عمل البسبوسة ، يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180، ونحضر صينية الفرن وتدهن بالقليل من الزبدة وتترك جانباً.

ثانيًا: وبعدها يتم تحضير وعاء كبير ويوضع فيه السميد والبيكنج بودر وتقلب، في وعاء أخر نضع السكر والبيض والزبدة والزبادي والفانيليا ويتم خفقهما بالمضرب الكهربائي حتى تتجانس كل المكونات.

ثالثًا: والطريقة الثالثة، قم بسكب المكونات على السميد مع التقليب باليدين حتى تمتزج المكونات كلها، وبعدها اضع نصف مقدار البسبوسة في الصينية وتدخل الفرن لمدة عشرة دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي، تخرج البسبوسة وتسقى بنصف مقدار الشربات، ثم نقوم بتوزيع طبقة القشدة.

رابعًا: وفي الطريقة الأخيرة ، وفي كيس الحلواني يوضع باقي مقدار البسبوسة ويوزع على القشدة، ويدهن وجه البسبوسة بالزبدة وتدخل الصينية من جديد الفرن لتتحمر، وتخرج من الفرن وتسقى بباقي مقدار الشربات.

مكونات عمل البسبوسة بجوز الهند :

أولاً: كوب من جوز الهند المبشور

ثانيًا: نصف كوب من الزبدة السايحة

ثالثًا: ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

طريقة عمل القطر الخاص بالبسبوسة :

وعن طريقة عملها ، يترتب عليك تحضير إناء وبعدها نوضعها على نار متوسطة.

وبعد الانتهاء من الخطوة الماضية، نضع به كوب ونصف من الماء وكوبين من السكر ونذوب السكر بالماء حتى يغلي ثم نعصر ليمونة ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق ثم ننزله ليبرد .

ولمعرفة طريقة تحضير البسبوسة بجوز الهند ( هنا )