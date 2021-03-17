أردنيان يخترعان جهازا كهربائيا لفحص كورونا

قالت عضو هيئة التدريس بكلية التمريض في الجامعة الأردنية الدكتورة مها جميل البقور إنها تمكنت وشقيقها الدكتور محمد جميل البقور، أخيرا، من اختراع جهاز كهربائي للكشف الفوري عن فيروس كورونا بالجسم

وأضافت الدكتورة البقور أن فكرة الجهاز جاءت بعد أن اقترح عليها شقيقها الدكتور محمد البقور البحث لإيجاد طريقة سهلة وسريعة لفحص كورونا دون اختراق الأغشية المخاطية بجسم الإنسان

وأوضحت في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذا الاختراع جاء بعد دراسة مكثفة ومراجعة شاملة لدراسات عالمية؛ حيث تقوم فكرة الجهاز على رصد زفير الإنسان وتحليل جزيئات الحمض النووي المكون للفيروس (RNA)، علما انه لا يكون فعالا إلا عندما يكون الفيروس حيا

وبينت البقور أن فكرة الجهاز تقوم على التقاط جزيئات الفيروس كهربائيا من خلال مراحل ثلاث تمثلت بفلترة الجزيئات الكبيرة وإزالة الشوائب بعد التقاطها، ومن ثم الاستقطاب الكهربائي الذي يتم من خلاله التخلص من الجزيئات الأصغر حجما التي تتمثل ببخار الماء، تليها المرحلة الثالثة التي نحصل منها على الهواء النقي تماما إضافة لفيروس كورونا في حال ثبوت الاصابة

ولفتت إلى أن هذا الفحص يأخذ عدة ثواني فقط للحصول على النتيجة، منوهة إلى أن نسبة النتائج المغلوطة فيه تساوي صفرا، أي أنه يجمع بين السرعة والدقة إضافة إلى عدم اختراقه أو ملامسته لجسم الإنسان

بدوره، قال مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات لوكالة الأنباء الاردنية( بترا )، إنه لم يتم التواصل مع المؤسسة بهذا الشأن، ولم يطلب منها تسجيل هذا الاختراع لاستخدامه في الأردن، داعيا القائمين عليه للمبادرة لتسجيله رسميا لدى المؤسسة للسير بالاجراءات اللازمة لاجازته حسب الأصول

يشار إلى أن الدكتورة مها البقور حاصلة على شهادة الدكتوراه في الصحة العامة من الجامعة الأردنية، وشقيقها الدكتور محمد البقور حاصل على الدكتوراه في الفيزياء النووية من الجامعة الأردنية، وتقدما بطلب للمكتب الكندي للملكية الفكرية لبراءة اختراع للجهاز الذي أعدت حاليا شركة أمريكية خطة عمل مقترحة لإنتاجه