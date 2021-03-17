سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية اليوم الخميس 18 مارس 2021 بالسوق السوداء

سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية اليوم الخميس الموافق 18 مارس 2021 في السوق السوداء ، وسجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية للتعرف على سعر الصرف ، ونتيجة لذلك قام فريق فلسطين اليوم بصياغة هذه المقالة التي ستجيب عن استفساراتكم ، ندعوكم لمتابعة المقالة حتى النهاية .

سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية اليوم :

وجاء اليوم الخميس سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار نحو سعر صرف الدولار 4450 ليرة للشراء، و4540 ليرة للبيع، مقابل، 4250 ليرة للشراء، و4320 ليرة للبيع، مقابل أمس .، وقفزت الليرة في السوق السوداء، وسط تفاقم أزمة نقص المعروض .

وفي تعاملات البنوك الرسمية استقر سعر الدولار عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير .

وفي الفترة الأخيرة ، وبحسب مرسوم تشريعي أصدره الرئيس بشار الأسد ، سيصرف منحة لمرة واحدة مقدارها 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين ، إضافة إلى صرف منحة مقدارها 40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين .

وفي السابق، وصل الدولار إلى 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب ، ما أثر على الأوضاع الاقتصادية في الدولة بصورة مباشرة .

ومنذ عام 2011 حتى مطلع العام الجاري 2021 ، فقد بلغت خسائر الاقتصاد السوري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة .

وتسبب انهيار الليرة السوية إلى ارتفاع التضخم ، وبحسب دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي .

بينما فقدت العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%

سعر الليرة السورية مقابل العلامات الأجنبية :

سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء ارتفع إلى 5290 ليرة للشراء، و5402 ليرة للبيع، مقابل، 5065 ليرة للشراء، و5153 ليرة للبيع، أمس، بينما زاد سعر الجنيه الإسترليني في سوريا لدى السوق الموازية إلى 6174 ليرة للشراء، و6309 ليرات للبيع، مقابل، 5888 ليرة للشراء، و5995 ليرة للبيع، أمس .

أما سعر الدرهم الإماراتي في سوريا لدى السوق الموازية فقد قفز إلى 1209 ليرات للشراء، و1236 ليرة للبيع، مقابل، 1154 ليرة للشراء، و1176 ليرة للبيع، أمس، بينما صعد سعر الريال السعودي في سوريا لدى السوق السوداء إلى 1185 ليرة للشراء، و1212 ليرة للبيع، مقابل، 1131 ليرة للشراء، و1153 ليرة للبيع، أمس

أما سعر الدينار الكويتي لدى السوق السوداء فقد ارتفع إلى 14741 ليرة للشراء، و15065 ليرة للبيع، مقابل، 14067 ليرة للشراء، و14324 ليرة للبيع، أمس .