سعر الذهب في سورية اليوم الخميس 18-3-2021

سعر الذهب في سورية ، سجل الذهب في الأسواق السورية اليوم الخميس الموافق 18-3-2021 ، ارتفاعًا وذلك بعد اضطرابات على سعر الصرف في الفترة الأخيرة ، وفي هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم سنتعرف على سعر الذهب ندعوكم لمتابعة المقالة حتى النهاية .

سعر الذهب في سورية اليوم الخميس 17-3-2021 :

وبلغ سعر غرام الذهب عيار (21) ، 190 ألف ليرة سورية ، فيما وصل سعر الغرام عيار (18) إلى 162 و857 ألف ليرة ، وبذلك سجل ارتفاعًا بعد ثباته 3 أيام بنحو 8 آلاف ليرة، بحسب موقع "آثر برس" الموالي .

اما سعر الأونصة فقد ارتفع إلى 258 ألف ليرة سورية، ليصل سعرها إلى 6 ملايين و932 ألف ليرة، وذلك وفقاً لسعر الأونصة العالمي البالغ 1702 دولار

رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، غسان جزماتي، رأى أن الأسعار الحالية للذهب في البلاد ستنخفض عندما سنخفض سعر الدولار ، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للذهب عبارة عن "فورة مؤقتة".

سعر الليرة الذهبية :

وسجلت الليرة الذهبية عيار 21 سعر مليون و560 ألف ليرة، بينما بلغ سعر "الليرة الرشادية" مليون و394 ألف ليرة سورية ، أما الليرة الذهبية عيار 22 فقد وصل سعرها إلى مليون و628 ألف ليرة سورية ، ولقد بلغ سعر الليرة الذهبية مليونًا و560 ألف ليرة سورية ، فيما ارتفع سعر غرام الذهب الواحد إلى 38 ألف ليرة خلال شهرين.

وسجل هذا الارتفاع الملحوظ في ظل هبوط قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي .

وفي السياق، وبالأول من الشهر الجاري، أصدرت جمعية الصياغة تعميماً على الحرفيين، بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية. ونوهت إلى أن أي مخالفة لها ستعرض صاحبها إلى إغلاق المحل.

وشهدت الاسواق في سوريا انخفاضاً كبيراً في مبيعات الذهب، حيث لا تتجاوز المبيعات 1.5 كيلوغرام يومياً، وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاع أسعار الذهب، وفق جزماتي.

ويوم الاربعاء الماضي، تراجع سعر غرام الذهب وسجّل (134 ألفاً و283 ليرة سورية عيار 18)، و(156 ألفاً و570 ليرة سورية عيار 21).

الذهب التي يتم تداوله في الأسواق حالياً هو ذهب مستعمل، وأكمل رئيس الجمعية، أنه "يتم بيعه من المواطنين للصاغة وبدورهم يعيدون صياغته وطرحه في المحال".