وزارة التعليم بغزة تفتتح مدرسة عمر الأغا الثانوية للبنين بخانيونس

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اليوم الاربعاء، مدرسة عمر الأغا الثانوية للبنين بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وشارك في الافتتاح رئيس متابعة العمل الحكومي أ. د. محمد عوض، ووكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت، والوكيل المساعد للتعليم العالي د. أيمن اليازوري، ومحافظ خانيونس د. أحمد الشيبي ، ومدير تعليم خانيونس أ. عبد الرحيم الفرا، وممثل عائلة الأغا د. محمد رمضان الأغا، ومدير المدرسة أ. جمال الداودي وعدد من المسئولين وشخصيات رسمية وشعبية.

وقدّم عوض التهنئة للطلبة وأهالي خانيونس والأسرة التربوية بافتتاح هذه المدرسة التي ستكون مكاناً مثل كافة مدارسنا هدفه تقديم العلوم والمعارف وتربية الجيل القوي الأمين الذي يشق طريقه نحو تحرير فلسطين والقدس.

ولفت عوض إلى أن مدرسة عمر الأغا صرح كبير، وجاءت تسميتها بهذا الاسم وفاء للمعلم الراحل عمر الأغا صاحب السيرة العطرة و الإسهامات المميزة لصالح التربية، فهو من عائلة الأغا المعطاءة، وإن أنسب كلمة لوصف مسيرة هذا المربي هي الوفاء؛ فقد أدى رسالته العلمية والوطنية حتى بعد التقاعد.

من جانبه بين ثابت أننا نكرّم روح المربي الراحل عمر الأغا من خلال إطلاق اسمه على هذا الصرح العلمي، فالأستاذ القدير عمر الأغا من عائلة العلم والمتعلمين أفنى حياته بين جدران المدارس يُربي الأجيال، واستمر بعد التقاعد يمنح التوجيه والخبرة، وانتقلت روحه إلى بارئها وهو يهتم بشؤون العلم ويكتب برقيات التهاني والتشجيع لطلبة الثانوية العامة.

وأوضح ثابت أننا برغم كل التحديات نحرص على تطوير العملية التعليمية وتوفير التعليم النوعي، واليوم نفتتح مدرسة عمر الأغا ضمن رؤيتنا توفير البيئة المكانية المناسبة لطلبتنا وأبناء شعبنا.

وأكد ثابت أن وزارة التعليم استطاعت خلال 15 سنة الماضية زيادة المدارس في محافظات قطاع غزة بنسبة 70%، كما نجحت في زيادة عدد المدارس التي تدرس فترة واحدة في النهار، علاوة على نجاحها في محاصرة الكثافة الصفية وتقليل عدد الطلبة في الشعبة الواحدة، لافتاً إلى أن الجهود مستمرة لإنشاء مدارس جديدة تخدم خانيونس وجميع محافظات القطاع.

وقدّم ثابت الشكر للأستاذ الدكتور محمد عوض على دعمه للعملية التعليمية، كما قدّم الشكر لجميع من ساهم في بناء هذه المدرسة من الوزارة والمديرية وبلدية خانيونس والمؤسسات









