طرق علاج جفاف الجلد أو البشرة في الشتاء

علاج جفاف الجلد أو البشرة في فصل الشتاء ، إذ يعاني ملايين الأشخاص من مرض جفاف الجلد في الشتاء ما دفعهم إلى البحث عن علاج هذه المشكلة التي تؤرقهم كل عام ، وفي هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم سنتعرف معًا على أسباب الجفاف وأبرز طرق العلاج الطبية ، التي تعالج الجفاف بصورة فعالة وقوية دون أي عناء بسبب اختلاف الطقس .

وعلى مواقع الانترنت سجلت عمليات بحث عالية حول علاج جفاف الجلد أو البشرة الجافة في الشتاء ، إذ يعد قلة مياه الشرب ونقص الترطيب من الأكثر العوامل في التسبب بجفاف البشرة ، لاسيما الجافة .

ونحرص دومًا على تقديم كافة الطرق العلاجية بطريقة بسيطة وفعالة، وفق ما ذكره الأطباء المتخصصين ، كما هو الحال هنا مع علاج جفاف الجلد أو البشرة في فصل الشتاء.

واكد الأطباء ، أن الهواء البارد والحرارة الداخلية الجافة ومستويات الرطوبة المنخفضة والرياح الشتوية القوية قد تؤثر على تجفف الجلد بشكل كبير.

وأوضحوا أن الجفاف ليس فقط الوجه ، وإنما يطال اليدين والقدمين والمناطق الأخرى المعرضة للعوامل الجوية .

مصطلح جفاف البشرة :

ويطلق الأطباء عليه ، مصطلح طبي للبشرة الجافة وهو الجفاف ، فيما تختلف أعراض المرض من شخص لآخر حسب طبيعة البشرة المصاحبة للأشخاص ، وبالتالي تختلف طرق العلاج حسب شدة الجفاف .

أعراض جفاف الجلد الأكثر شيوعًا :

أولاً: جلد خشن ومتهيج

ثانيًا: تشققات في جلدك

ثالثًا: لاذع أو حرقان

رابعًا: هش أو قشاري

خامسًا: تدفق مائى – صرف

سادسًا: نسيج خشن

ثامنًا: يقطع.

علاج جفاف الجلد أو البشرة الجافة في الشتاء :

أولاً: نصح الأطباء ، المواطنين إلى التقليل من استخدام الصابون. إذا لزم الأمر ، مع ضرورة استخدام المرطبات التي تحتوي على الكثير من الزيوت أو ضع في اعتبارك منظفات لا تحتوي على مواد كيميائية.

واكدوا على ضرورة الابتعاد عن صابون مزيل العرق والصابون المعطر والمنتجات الكحولية التي يمكن أن تزيل الزيوت الطبيعية .

ثانيًا: وفي الطريقة الثانية، استخدام المرطبات في فصل الشتاء حيث يجب ضبطها بنسبة 60٪ تقريبًا وهو المستوى الذي يجب أن يكون كافيًا لتجديد الطبقة العليا من الجلد، مع ضرورة الابتعاد عن إسفنجات الحمام والفرش ومناشف الحمام ، وذلك لتجنب إتلاف الجلد .

ثالثًا: وعند الاستحمام أو غسل اليدين أوصوا بوضع مرطبًا؛ لأنه يساعد على سد الفراغات بين خلايا بشرتك .

رابعًا: يترتب أخذ حمامًا أو دشًا لمدة 5-10 دقائق يوميًا، وينصح باستخدام الماء الدافئ بدلاً من الماء الساخن لأنه يقضي على الزيوت الطبيعية ، كما أوصوا أيضًا باستخدام منظفات الغسيل الخالية من العطور وتجنب منعمات الملابس.

خامسًا: فرك كمية صغيرة من الفازلين والكريمات السميكة على يديك ثم فركها في المناطق المصابة حتى لا تشعر اليدين ولا المناطق المصابة بالدهونـ، مع ضرورة عدم خدش البشرة ، لذلك يترتب استخدام الكمادات الباردة أو الكمادات لتهدئة البقع المسببة للحكة.

سادسًا: ونستكمل معكم طرق علاج جفاف الجلد أو البشرة ، تجنب ارتداء الصوف والأقمشة الأخرى التي يمكن أن تهيج الجلد .

سابعًا: نصحوا بارتداء القفازات عن الخروج من المنزل باعتبارها الحاجز المادي النهائي ضد العوامل البيئية التي يمكن أن تجفف جلد يديك ، وكذلك الزوجة عند غسل الاطباق .

زيارة الطبيب :

من المهم الاتصال بطبيب الامراض الجلدية أو زيارته في العيادة ، إذا ساءت أعراض الجلد الجاف أو لم تتحسن.

وكانت فلسطين اليوم سلطت الضوء على علاج البشرة الجافة في الشتاء من الجفاف قد ذكرها مختص في الامراض الجلدية للاطلاع عليها ( هنا )