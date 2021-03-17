جدل حول زواج جزائرية من "حفيد نابليون بونابرت"

في عز الجدل الذي خلفه النقاش حول الذاكرة بين الجزائر وفرنسا بسبب الفترة الاستعمارية، تم عقد قران بين حفيد نابوليون بونابرت وكاتبة جزائرية ولدت وترعرعت بالجزائر.

الكاتبة الجزائرية ياسمين بريكي التي أصبحت تحمل لقب أميرة، قالت إن زواجها بالأمير جواكيم تشارلز نابليون، هو قصة حب بين شخصين قبل أن تكون مسألة بين بلدين، وعبرت عن أمنيتها أن يكون قرانهما رمزا لاتحاد ومحبة وترابط بين البلدين رغم بعض المشاكل السياسية كما قالت في تصريحات لقناة "بي بي سي" عربي. وأضافت بأن العلاقة بين البلدين تهمها كثيرا وتسعى لأن تكون علاقة ودية بين البلدين.

وعقد القران بين الأمير الفرنسي والكاتبة الجزائرية في الخامس من الشهر الجاري في الدائرة العاشرة بباريس بحضور محدود لأفراد العائلتين بسبب كوفيد-19، وبحضور دوق روسيا والبارون الفرنسي جون كريستوفر، والذي صادف الذكرى المئوية الثانية لوفاة نابليون بونابرت.

وولدت ياسمين بريكي بمدينة عنابة بشرق الجزائر وتخرجت من معهد العلوم السياسية بالجزائر، وانتقلت بعدها إلى فرنسا سنة 2004 أين تخرجت من مدرسة ركوب الخيل، وهي فنانة وكاتبة متخصصة في الكتابة العلمية للشباب والأطفال وخبيرة في الحوار الثقافي بين الشرق والغرب.

ونفت الأميرة ياسمين خلال مرورها في البرنامج أن يكون لعائلة بونابرت علاقة باستعمار فرنسا، لأن بونابرت الأول تم سجنه بالنمسا سنة 1815، والجزائر احتلت سنة 1830 وكان على رأس فرنسا الأمير شارل العاشر، وعائلة بونابرت لم تسترجع الحكم إلا سنوات بعد ذلك بعدما استرجع عرش فرنسا بونابرت الثالث من الملك لويس فليب، حسب التوضيحات التي قدمتها الأميرة ياسمين بريكي بخصوص علاقة عائلة زوجها باستعمار الجزائر.

وزوجها يواكيم بونابرت حفيد يواكيم الأول، أمير الإمبراطورية وملك نابولي، وكارولين بونابرت ملكة نابولي والأخت الصغرى للملك نابليون الأول.

وقالت ياسمين في ردها على سؤال حول ما إذا كانت حياتها ستتغير بعدما أصبحت أميرة، بأن حياتها لن تعرف الكثير من التغيير لأنها ستواصل نشاطاتها الرياضية والاجتماعية والإنسانية، وأشارت إلى أنها أسست جمعية “يونايتد هوبس” سنة 2017 التي يترأسها زوجها وتنشط في الحقل الثقافي بين الشرق والغرب وقامت بالعديد من النشاطات في الجزائر كتوزيع الكتب على الأطفال.

وشكل خبر زواج الجزائرية ياسمين بريكي من حفيد بونابرت مادة دسمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأنه يتزامن مع النقاش الدائر حول ملف الذاكرة بين البلدين، وعلق الكاتب الجزائري بشير مفتي على الزواج في تدوينة له على حسابه بفايسبوك "مبروك للصديقة ياسمين بريكي زواجها هي مثقفة وإنسانة رائعة وتستحق كل الخير.. وبعيدا عن التاريخ والسياسة الحب لا يعترف إلا بنبضات القلب".