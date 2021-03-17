الرجوب: عدم التوصل لاتفاق بين "حماس" و"فتح" لن "تنجح الانتخابات"

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، اليوم الأربعاء، أنه دون التوصل إلى اتفاق بيّن "فتح" "حماس" لن "تنجح لا المرحلة الأولى ولا المرحلة الأخيرة من الانتخابات الفلسطينية".

أوضح الرجوب، أن وثيقة الوفاق الوطني وبيان الأمناء العامين هما الأرضية المشتركة التي توحد كل الفلسطينيين.

ودعا عضو اللجنة المركزية لـ"فتح"، جميع الاطراف أن يتحدث بروح "إيجابية" لخلق جو إيجابي، والاستمرار في هذا المناخ؛ قائلاً: إن "شعبنا يستحق منا الأفضل".

وأوضح الرجوب، لا بد من تذليل كل العقبات التي تعترض طريق العملية الانتخابية، ومنها موضوع محكمة الانتخابات التي تم التوافق عليها.

وبيّن ان حركته وافقت على مجموعة من الآليات التي تساعد لجنة الانتخابات المركزية على تنفيذ مهمها، وبغطاء قانوني وترتيبات أمنية.

وأضاف أن حركة "فتح" تتطلع إلى بناء جبهة وطنية عريضة يشارك فيها الجميع، لكنّ الأخبار التي تتحدث عن تشكيل قائمة مشكلة، هي أخبار غير صحيحة.

وأشار إلى أن اللجنة المركزية ستجتمع يوم الجمعة المقبلة، لتقرر شكل تحالفاتها المستقبلية.

ولفت الرجوب، إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني تشكل مسارًا وخيارًا استراتيجيًا لدى حركة "فتح".

وشدّد على التوصل إلى الوحدة الوطنية وصولاً إلى قيادة واحدة متمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية.

وذكر الرجوب: "نحن متوافقون على مجموعة من المبادئ، أهمها إعادة بناء المنظمة من خلال العملية الديموقراطية، جزء بالانتخابات وجزء بالتوافق بين الجميع".

وقال : "لا بد من مراجعة علاقة المنظمة مع السلطة مستقبلًا، فالسلطة ليست بديلًا ولا موازيًا للمنظمة، بل هي جزء من مكوناتها وتخضع لمجلسها الوطني".

وعن الأمناء العامون، أضاف أنهم جزء من مكونات النظام السياسي، لكنهم ليسوا بديلًا للمنظمة التي تعد صاحبة الولاية في المفهوم الوطني.