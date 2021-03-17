فروالة تحتل المرتبة الأولى عالميا .. فمن مصدرها ؟

احتلت الفراولة الجزائرية المرتبة الأولى في معرض دولي استضافته هولندا هذا الأسبوع.

وذكر بيان لوزارة الفلاحة أن الفراولة، التي تنتج بمحافظة سكيكدة شرقي الجزائر، تربعت على عرش أفضل فراولة عالميا من بين 37 دولة.

وشاركت الجزائر للمرة الثانية في معرض الفراولة الدولي بهولندا.

وتشتهر الفراولة السكيكدية بنوعيتها المميزة، وتعد المدينة من بين أكبر المنتجين لهذه الفاكهة، وتحتضن فعاليات العيد السنوي للفراولة ما بين 26 و 28 أيار/ مايو من كل عام. وتنظم سكيكدة مسابقات يقدم خلالها الفلاحون منتجاتهم لاختيار الأجود منها، ويحصل الفائز على جائزة العام.