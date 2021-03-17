رئيس بلدية دير البلح يشارك في افتتاح بطولة كرة القدم للبتر الدورة الربيعية للتنشيط

افتتح رئيس بلدية دير البح وسط قطاع غزة دياب الجرو صباح اليوم بطولة كرة القدم للبتر الدورة الربيعية للتنشيط برعاية مؤسسة الصليب الأحمر الدولي وحضور ممثل عن الصليب الأحمر ونائب رئيس اتحاد كرة القدم أ.أبو مراد أبو سليم وعدد من الرياضيين بالمنطقة

ورحب رئيس البلدية بالحضور معرباً عن شكره لجهود الصليب الأحمر في خدمة الرياضية في القطاع ومدينة دير البلح لا سيما رياضة كرة القدم البتر في محاولة منها لتنشيط الحركة الرياضية والنهوض بها.

وأثنى خلال الافتتاح المقام في ملعب الدرة بالمدينة على دور الرياضيين ذوي البتر مطلقاً عليهم الأبطال أصحاب الإرادة بالأبطال مشيداً بعزيمتهم القوية التي مكنتهم من تحدي الصعاب والإعاقة والاستمرار في ممارسة حياتهم والنهوض بالرياضة الفلسطينية، وأضاف: نعتز بهذه الشريحة فهم أبطال استطاعوا ترك بصماتهم في الرياضة.

وتمنى الفوز والنجاح للفرق المتنافسة، لافتاً أن البلدية لا تدخر جهداً في توفير ما يمكن وفق إمكاناتها المتاحة لخدمة هذه الشريحة الواسعة في المجتمع.







