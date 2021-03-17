دحلان: التيار الإصلاحي سيتوجه إلى الانتخابات بقائمة كاملة

أكد رئيس التيار الإصلاحي الديمقراطي، محمد دحلان، اليوم الأربعاء، أن التيار الإصلاحي سيتوجه للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 22 مارس المقبل، بقائمة كاملة.

وأوضح دحلان، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن حزبه يستطيع أن يُكون برنامجاً وطنياً مع كل القوى السياسية وانه قرر التدخل عندما فتح لنا باب الانتخابات.

وأشار إلى أنه اختار الرئيس محمود عباس؛ لأنه أعلن ثلاثة أهداف؛ ولكنه فشل في تحقيقها جميعاً، وأن إنجازاته خلال 15 عاماً "صفر كبير"، وان الرئيس سعى للتوافق مع "حماس" ليكون مرشحاً رئاسياً.

وبحسب قوله: فإن "حماس" و"فتح" سيخوضان الانتخابات بقائمة موحدة وفق معلومات مؤكده له.

وبيّن أن أبو مازن لن "يسمح لأحد أن يترشح للرئاسة إذا استطاع، وإذا جرت انتخابات شفافة سيكون وضع أبو مازن صعبا".

وذكر أن عباس يبحث عن تجديد شرعيته من خلال المراسيم التي أصدرها في الفترة الماضية، وانه يصدر قوانين غير شرعية للتحكم في الانتخابات، وكل ما يسعى له هو أن "يكون رئيساً توافقياً".

وقال دحلان: إني "قلت كلمة الحق في مواجهة أبو مازن ودفعت ثمنها 10 سنوات من الإساءة".

وأضاف أن عودته إلى فلسطين مرتبطة بهدف، مؤكدًا أنه لا يخشى التهديدات.

وعن ترشيح مروان البرغوثي، قال إنه "سيرشح نفسه للانتخابات الرئاسية وله الحق في ذلك".وشدّد "لسنا حلفاء لحماس؛ ولكن على الأقل نحن لسنا في حالة صراع، وأنه لا يريد حزبه التضامن إلا من الشعب الفلسطيني، وأنه لا يتحالف ولا يعتمد ولا يراهن إلا على الشعب الفلسطيني".

ولفت دحلان، إلى أنهم أسسوا مؤسسة التكافل لدفع ديات من "قتلوا" في غزة من فتح أو حماس، أبان أحداث حزيران المؤسفة عام 2007.

وبشأن الترشح للرئاسة، أوضح، انه "لا أريد أن استبق الأحداث ومؤسسات التيار ستقرر إذا كنا سنرشح أحدا للرئاسة".

وعن أزمة الكهرباء في غزة، أشار إلى أن القطاع يحتاج إلى 600 ميجا وات كهرباء فقط، وانه يتم حل مشكلة الكهرباء، وتابع: بـ"إمكان أحد اصدقائي التبرع بمحطة لإنتاج الكهرباء".

وفي سياق آخر، أكد أنه "ممنوع من دخول امريكا منذ 2004".