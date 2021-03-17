حكم روسي يخطف الانظار في مباراة مانشستر سيتي

خطف الحكم الروسي سيرغي كاراسيوف، الأضواء في مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنغلادباخ، التي أدارها أمس الثلاثاء، في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقبل انطلاق المباراة، وأثناء ركوع جميع اللاعبين على ركبتيهم من أجل التضامن مع ضحايا العنصرية، ودعم حملة "Black Lives Matter" المناهضة للعنصرية، تفاجأ الجميع بكاراسيوف وهو يقف على قدميه دون أن يلتزم بتقليد الركوع.

وبالإضافة إلى كاراسيوف، فقد رفض مساعداه أيضا إيغور ديميشكو، وماكسيم جافريلين، الركوع .

وأصبح تقليد ركوع اللاعبين قبل المباريات، عادة في الملاعب الأوروبية، كعلامة تضامن رمزية ضد العنصرية، بعد حادثة مقتل الأمريكي جورج فلويد صاحب البشرة السمراء في الولايات المتحدة الأمريكية، في العام الماضي.

وانتهت مواجهة مانشستر سيتي وضيفه مونشنغلادباخ، بفوز أصحاب الأرض 2-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، ليتأهل "السيتي" للدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال.