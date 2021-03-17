الكيلة: اللقاحات التي وصلتنا دخلت إلى ثلاجات مستودعاتنا المركزية

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن وصول دفعة من لقاحي فايزر واستارزينيكا، عبر مبادرة كوفاكس العالمية إلى ثلاجات مستودعات وزارة الصحة المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الكيلة في بيان، مساء اليوم الأربعاء، أن اللقاحات شُحنت في سلسلة التبريد الخاصة بها، وحُفظت في ثلاجات المستودعات، ضمن حدود درجة الحرارة اللازمة والموصي بها من قبل الشركات المصنعة لها.

وقالت: إن حملة التطعيم الوطنية ستنطلق، الأحد المقبل 21 آذار الجاري من مجمع فلسطين الطبي برام الله، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وممثل الاتحاد الاوروبي في فلسطين، والمفوّض العام للأمم المتحدة، وممثلين عن كل من منظمة الصحة العالمية ووكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وأشارت الكيلة إلى أنه سيتم استكمال تطعيم الكوادر الطبية، والبدء بتطعيم المسنين فوق 75 عاماً ومرضى الكلى ومرضى السرطان.

وأضافت أن التطعيم سيكون متوفراً في مراكز التطعيم التي سيُعلن عنها في كافة المحافظات، وستقوم كوادر مدرّبّة من طواقم وزارة الصحة، بعملية التطعيم.

ووصلت، اليوم، إلى فلسطين (37440) ألف جرعة من لقاح فايزر، و(24) ألف جرعة من لقاح استرازنيكا، عبر مبادرة كوفاكس العالمية.