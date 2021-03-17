تعرف على حالة طقس فلسطين الليلة 17-3-2021

نشرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية مساء اليوم الاربعاء حالة طقس فلسطين الليلة 17-3-2021 ضمن توعية المواطنين والتعرف على أجواء الطقس.

وأشارت دائرة الارصاد إلى طقس فلسطين لهذه الليلة سيكون غائماً جزئياً بارداً في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضحت أن طقس فلسطين يوم غد الخميس سيكون غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.