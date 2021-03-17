"الجهاد": كرة اللهب التي يشعلها الاحتلال بالقدس سترتد في وجهه

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاربعاء، أن كرة اللهب التي يشعلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة سترتد في وجهه وسيدفع ثمن العدوان المتواصل على منازل أهالي الشيخ جراح بالقدس

وأوضحت الحركة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن ما ترتكبه قوات الاحتلال من أعمال هدم في الشيخ جراح بالقدس المحتلة هو عدوان على الشعب الفلسطيني كله، والشعب الفلسطيني بكل قواه يجب أن يقف صفاً واحداً للتصدي لهذا العدوان الذي يستهدف المقدسيين وأراضيهم ومنازلهم.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

ما ترتكبه سلطات الاحتلال في حي الشيخ جراح عدوان على الشعب الفلسطيني كله

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءتها الإرهابية ضد أهلنا في القدس المحتلة، والتي لم يكن آخرها عمليات هدم منازل ومنشئات وممتلكات أهلنا المقدسيين ومصادرة أراضيهم، في حي الشيخ جراح.

وأمام هذا الاٍرهاب والعدوان الصهيوني المتصاعد نؤكد على ما يلي:-

1- إن ما ترتكبه الاحتلال من أعمال هدم في الشيخ جراح بالقدس المحتلة هو عدوان على الشعب الفلسطيني كله، والشعب الفلسطيني بكل قواه يجب أن يقف صفاً واحداً للتصدي لهذا العدوان الذي يستهدف المقدسيين وأراضيهم ومنازلهم.

2- نؤكد أن العدو الصهيوني سيدفع ثمن هذا العدوان، وإن كرة اللهب التي يشعلها في القدس سترتد في وجهه.

3- ندعو جماهير شعبنا في كل مكان لإعلان الغضب في مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية.

4- نطالب بسرعة تفعيل وتصعيد المقاومة الشعبية في الضفة المحتلة، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين، ووفق ما أكدته اجتماعات الجولة الثانية من الحوار الوطني المنعقد في القاهرة .

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأربعاء 3 شعبان 1442ه، 17 مارس 2021م