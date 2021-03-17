انطلاق جلسة الحوار الثانية من الحوار الوطني بالقاهرة وهذه ابرز الملفات

انطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء 17-3-2021 جلسة الحوار الوطني الثانية في العاصمة المصرية القاهرة بين الفصائل الفلسطينية لمناقشة العديد من الملفات الهامة للقضية الفلسطينية.

ووفقًا لمصادر خاصة فإن الجلسة الثانية ستناقش ملف منظمة التحرير الفلسطينية اضافة إلى ملف انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وكانت الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوار الوطني في القاهرة وقعت أمس الثلاثاء على ميثاق شرف لخوض انتخابات المجلس التشريعي المقبلة، مع الإشارة إلى أن حركة الجهاد الإسلامي المشاركة في الحوارات لم توقع على الميثاق لأنها أعلنت رسميا عدم خوضها الانتخابات التشريعية.