شهد سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاربعاء 17-3-2021 ارتفاعًا واضحًا في السوق السوداء تسبب في زيادة الأزمة الاقتصادية السورية.

ويعد الدولار الأمريكي من أكثر العملات الأجنبية في سوريا اهتمامًا نظرًا للتعاملات التجارية بين سوريا والدول العربية أو الاجنبية.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر مرسوما تشريعيا يقضي بصرف منحة لمرة واحدة مقدارها 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين.

وقضى المرسوم بصرف منحة مقدارها 40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين، وفقا لما ذكرته وكالة "سانا".

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاربعاء 17-3-2021

يبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم الاربعاء نحو 4450 ليرة للشراء، و4540 ليرة للبيع، مقابل، 4250 ليرة للشراء، و4320 ليرة للبيع، يوم أمس الثلاثاء.

في حين استقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

يذكر أن الدولار الأمريكي كان يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.