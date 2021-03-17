بايدن يهدد بوتين "ستدفع الثمن"! ماذا علقت روسيا؟

هدد الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتي باتخاذ اجراءات عقابية ضد بلاده بسبب التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة لصالح دونالد ترامب.

وقال بايدن في مقابلة تلفزيونية اليوم: "إن بوتين "سيدفع الثمن"، مضيفا أنه "حذر" بوتين من رد محتمل خلال "مكالمة هاتفية مطولة" بينهما في أواخر يناير الماضي.

وردا على سؤال عن العواقب التي يقصدها قال بايدن: "سترون قريبا" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

مع ذلك، اعتبر بايدن أنه يمكن التعاون مع روسيا بشأن المواضيع التي "من مصلحتنا المشتركة العمل معا"، مشيرا بهذا الصدد إلى قراره تمديد اتفاقية "ستارت الجديدة" مع روسيا في يناير.

في أول رد فعل روسي على تصريحات بايدن حول بوتين، وصفها رئيس مجلس الدوما الروسي فيتسيسلاف فولودين بأنها هستيريا عجز وإهانة لجميع الروس.

وكتب فولودين عبر "تليغرام": "بايدن أهان مواطني بلدنا بتصريحه. هذه هستيريا ناجمة عن العجز. بوتين هو رئيسنا، والتهجم عليه بمثابة تهجم على بلدنا!".