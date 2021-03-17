نتنياهو يعد بجذب استثمارات ضخمة من الامارات

وعد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء 17-3-2021 الإسرائيليين بجذب استثمارات ضخمة من الخارج، بما فيها الإمارات وذلك قُبيل ايام من انتخابات الكنيست الإسرائيلي.

وقال نتنياهو في تصريحات اذاعية اليوم الأربعاء: "إن ولي العهد الاماراتي محمد بن زايد "يؤمن بالمعجزة الاقتصادية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن تحدث قبل أيام مع محمد بن زايد للاستثمار الاماراتي في "اسرائيل".

وأضاف: "أكد محمد بن زايد أنه ينوي استثمار مليارات الدولارات في "إسرائيل" والموجة الأولى من الاستثمارات الإماراتية وحدها ستصل قيمتها إلى 40 مليار دولار، وفقًا لنتنياهو.