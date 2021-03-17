الاعلام الحكومي يوضح الحالة الوبائية في القطاع وحقيقة صرف مستحقات لموظفي غزة

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن قطاع غزة بات على مشارف موجة جديدة من موجات هذا فيروس كورونا المستجد في التقييم الأولي.

وأضاف سلامة في تصريحات صحفية، أن الحالة الوبائية أقل حدة مما كانت عليه الأمور في الموجة الأولى، جراء المناعة التي أصبحت موجودة في المجتمع بعد وصول تقريبا 50 في المية من المجتمع للإصابة مسبقاً بهذا الفيروس، إضافة إلى الإجراءات التي تمت على مدار الأشهر الماضية.

وأوضح أنه توصية وزارة الصحة عدم وجود حاجة لاتخاذ أي إجراءات احترازية على صعيد الحالة العامة او الاغلاق، مشيرا إلى أنه مطلوب الحد من عمليات المخالطة وتعزيز عمليات المتابعة بالالتزام بالبرتوكولات الصحية للمرافق والمنشآت العامة المختلفة.

وحثّ معروف، المواطنين على عدم التراخي ورفع درجة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية الشخصية خاصة في ضوء حالة التراجع في الالتزام بهذه الإجراءات على المستوى الشخصي.

وأكد أن الأمور مطمئنة ولا تدعو للخوف، منوها أن ذلك يدعونا لرفع درجة الحيطة والحذر وعدم التراخي، وأن يعي جميع المواطنين أن هذا الفيروس لم ينتهي خطره بعد.

وحول مستحقات موظفي حكومة غزة، قال: "نحن جزء من الموظفين والمجتمع يدرك الواقع الذي يعاني منه الموظف الحكومي كجزء من هذا المجتمع الذي عاني على مدار 15عاماً من الحصار المفروض عليه، والذي أثر على كل قطاعات المجتمع وفي مقدمتها قطاع الوظيفة العمومية الذي بات الموظف فيه يعاني عملياً عدم انتظام الراتب منذ ثماني سنوات وتحصيل دفعة تقريباً ما بين 50-60 في المئة، وتراكم مبالغ المستحقات".

وتابع معروف: "الجميع يدرك أن هناك إشكالية وأزمة مالية لا تسمح حاليا بتقديم أكثر من نسبة الراتب الحالية، وبالرغم من ذلك هناك جهود تبذل ومساعي كبيرة تواصل الليل والنهار، سواء من خلال التواصل مع العديد من الجهات المانحة وفي مقدمتها قطر الشقيقة أو غيرها من الجهات لتحسين نسبة صرف الراتب أو الصرف من المستحقات، وعندما توفر هذا الأمر الشهر الماضي مباشرة تم الصرف بواقع 100دولار و100شيكل".

وأوضح أن ما يتم تداوله حالياً بالخصوص هو محض إشاعات وإن كان هناك تواصل ومساعي، إلا أن هذه المساعي لم تصل في أي لحظة من اللحظات إلى نقاشات حول نسب ومبالغ مالية محددة كما يتداول.

وأكد معروف، أن الجهات الحكومية تجتهد في هذا الجانب بشكل كبير للحد من آثار هذه الأزمة إدراكاً منه بثقلها على الموظف وعلى المجتمع، باعتبار أن هذا الموظف هو جزء لا يتجزأ من المجتمع وعليه واجبات تجاه كافة شرائح شعبنا.