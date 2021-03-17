وقفة احتجاجية للعمل النسائي تندد بسياسة الهدم في الشيخ جراح

طالبت المشاركات في وقفة احتجاجية نظمتها دائرة العمل النسائي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء 17/3/2021، بالوقوف وقفة موحدة من أجل صد الانتهاكات "الإسرائيلية" والحملة الشرسة التي تستهدف الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

جاء ذلك خلال الوقفة التي نظمتها دائرة العمل النسائي للتنديد بممارسة التطهير العرقي والتهجير الممنهج لسكان حي الشيخ جراح.

من جهتها، أكدت أسمهان عبد العال مسؤولة العمل النسوي لحركة الجهاد الإسلامي، على ضرورة أن يقف الجميع وقفة واحدة من أجل التصدي للانتهاكات، والصمود أمام الاحتلال.

وطالبت عبد العال، برد قوي من المقاومة الفلسطينية وبموقف حازم من المجتمع العربي والدولي، لوقف سلسلة الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق القدس.

ويواجه المقدسيون حملة شرسة من الانتهاكات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، في خطة مستمرة للاحتلال ضمن المخططات "الإسرائيلية" لتهويد المدينة المقدسة.

























