الليرة اللبنانية تواصل الانخفاض اليوم الأربعاء 17آذار -والدولار في ارتفاع

يشهد سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الاربعاء 17-3-2021 انخفاضًا أخر مما يعمق أزمة الليرة اللبنانية بشكل كبير جدًا.

وكانت الليرة اللبنانية انخفضت إلى مستوى كبير مقابل الدولار يوم أمس الثلاثاء، في السوق الموازية حيث فقدت حاليا نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، فيما قال مستورد للأغذية إن انهيار العملة يؤثر سلبا على الواردات.

سعر الدولار مقابل الليرة

رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات هاني بحصلي قال: "إن مستوردي الأغذية أشاروا إلى سعر عند 7500 ليرة لشراء الدولار يوم أمس وأشار متعامل ثان في السوق إلى أسعار صرف بين 7300 و7600.

مقارنة مع أسعار الصرافين المرخصين عند 3850-3900 وسعر الربط الرسمي للعملة عند 1507.5 والذي ما زال البنك المركزي يطبقه على واردات القمح والأدوية والوقود.

وقال البنك المركزي إنه يجري تدبير سيولة عند أسعار صرف بين 3850 و3900 في بيان أعلن فيه يوم امس الثلاثاء عن تفعيل منصة تداول إلكترونية جديدة لدى الصرافين المرخصين. وقال إن الكميات في السوق السوداء ضئيلة.

عملات فئة 100 ألف ليرة لبنانية

لكن بحصلي قال إن مستوردي المواد الغذائية تمكنوا فحسب من تدبير 20% من احتياجاتهم من النقد الأجنبي من الصرافين المرخصين في الأسبوعين الماضيين، مما تركهم يعتمدون على السوق الموازية لتدبير الباقي.

وقال "واردات الأغذية تتقلص. لا يمكن أن تستمر على هذا النحو. إذا لم تستطع العثور على الدولارات للاستيراد، لا يوجد أي ضمان بأنك لو شحنت شيئا ستستطيع الحصول على الأموال له".

وتواصل الليرة انخفاضها على الرغم من تعهد الرئيس ميشال عون في 16 يونيو/حزيران الجاري بأن يمد البنك المركزي سوق العملة بالدولارات لدعمها.

وتعثر لبنان في سداد ديون بالعملة الأجنبية في مارس آذار، وعزا ذلك إلى انخفاض الاحتياطيات إلى مستوى حرج.