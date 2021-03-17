8 نصائح للاستعداد لاستقبال شهر رمضان

يستعد المسلمون في العالم أجمع خلال هذه الايام لاستقبال شهر رمضان المبارك ، حيث تبدأ النساء بإعداد قائمة بأهم الاطعمة لإعدادها .

وكالة "فلسطين اليوم" بدأت برصد اهم الاستعدادات والنصائح لاستقبال شهر رمضان ، وفيما يلي اهم الخطوات .

1-إعداد قائمة بالأطعمة اليومية

يجب على ربة المنزل أن تعد قائمة يومية لوجبات الطعام على مدى شهر رمضان، وعدم ترك الأمر لآخر لحظة، فهذا يسهل عليها إعداد الأطعمة والمأكولات والحلويات في الوقت المناسب، ويخفف من الضغوطات على ربة المنزل لتتفرغ لباقي العبادات خلال النهار.

2- شراء ما أمكن من الأطعمة

حاولي أن تشتري بشكل مسبق كل ما تحتاجين إليه لتحضير الأطعمة والمأكولات، مثل التوابل والصلصات والمواد الأولية لتحضير وجبات الطعام، واتركي الخضروات واللحومات والأطعمة المعرضة للتلف لآخر لحظة.

3- تنظيف المطبخ

قبل حلول شهر رمضان المبارك يفضل أن تقومي بتنظيف المطبخ بشكل كامل، لأنك لن تملكي الوقت الكافي لذلك خلال الشهر الكريم، بسبب انشغالك بأعمال الطبخ وواجبات العبادة. كما يسهل عليك ذلك إعداد وجبات الطعام في أجواء نظيفة ومنظمة.

4-تحضير أدوات المطبخ

يجب أن يكون كل شيء جاهزاً في المطبخ لاستقبال شهر رمضان، اشتري كل ما تحتاجين إليه من أدوات الطبخ وتحضير مائدة الطعام، ولا تنسي المناشف وأدوات التنظيف فأنت بحاجة إليها بشدة في تحضير الأطعمة.

5- تعلمي حيل الطبخ السريعة

تحتاج ربة المنزل خلال شهر رمضان إلى تحضير العديد من الأطباق، ويتطلب ذلك الكثير من الوقت والجهد، لذلك يجب على ربة المنزل أن تتعلم بعض الحيل في تقشير وتقطيع الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى العديد من الوسائل الأخرى التي تختصر وقت العمل في المطبخ. ولا بأس بالاستعانة ببعض الأدوات المتوفرة في الأسواق والتي تسهل وتسرع العمل.

6-لا تعقدي الأمور على نفسك

تجنبي إرهاق نفسك خلال شهر رمضان من خلال تقدير أعداد الزوار على مائدة الإفطار، فإذا وجدت أنك قادرة على إعداد الأطباق الكافية لجميع الزوار ضمن الوقت المحدد فلا بأس في ذلك، أما إذا كانت ذلك فوق طاقتك فيفضل الاستعانة بمن يساعدك أو طلب أطعمة ووجبات جاهزة من السوق.

7-حافظي على درجة حرارة المطبخ منخفضة

تستهلك ربة المنزل أثناء تحضير الأطعمة والمأكولات الكثير من طاقتها، وفي حال كان الجو حاراً في المطبخ فهذا يزيد من استنزاف السوائل من جسمها، لذلك يجب التأكد من صيانة التكييف ووسائل التبريد والتصفية في المطبخ قبل حلول شهر رمضان.

8- التنظيف أثناء العمل

تجنبي تكديس الأطباق وأواني الطبخ إلى ما بعد وقت الإفطار، فالوقت ضيق عند المساء وهناك العديد من الواجبات التي عليك القيام بها. لذلك حاولي أن تنظفي جميع الأدوات التي تستخدمينها للطبخ أثناء العمل.