استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17/3/2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

سعر الدولار في مصر

وارتفعت العملة المصرية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أمام الجنيه الإسترليني، فيما تراجعت أمام اليورو الأوروبي، بينما استقرت أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

ووفق مسح "العين الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في مصر

وسجل الدولار أعلى سعر عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في 24 بنكا، منها الإسكندرية، والقاهرة، والكويت الوطني، التجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، وHSBC، والمشرق، وقناة السويس، والمشرق، والبركة، والأهلي المتحد.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، عند نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

ارتفاع الاحتياطي للشهر التاسع

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر التاسع، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

يأتي ذلك بزيادة تقدر بنحو 100 مليون دولار بالمقارنة مع مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي وصل لها البنك المركزي المصري خلال شهر يناير/كانون الأول الماضي والتي قدرت بنحو 40.101 مليار دولار.

اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، إلى 18.68 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع، مقابل 18.67 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.73 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع، مقابل 21.77 جنيه للشراء، و21.92 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي عند 4.174 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند مستوى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى المركزي، نحو 51.80 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.83 جنيه للشراء، ونحو 52.17 جنيه للبيع، أمس.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2020 ‏‏‏بما يعادل 10.5%‏ بنحو 2.8 مليار دولار لتسجل نحو 29.6 مليار دولار.

وخلال عام 2019 سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 26.8 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.