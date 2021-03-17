سلالة جديدة من فيروس كورونا مصدرها الفلبين.. خطيرة جداَ!

كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم الثلاثاء17/3/2021 عن العثور على متغير جديد من فيروس كورونا تم اكتشافه لأول مرة فى المملكة المتحدة البريطانية مصدره الفلبين، حسبما كشفت هيئة الصحة العامة اليوم، والسلالة التى سميت P.3 لديها عدة طفرات مقلقة موجودة أيضًا فى المتغيرات التى تم اكتشافها فى جنوب أفريقيا والبرازيل وكينت الإنجليزية.

قالت هيئة الصحة العامة البريطانية إن الإصابة بالمتغير الجديد لكورونا تم اكتشافهما فى شخصين بإنجلترا، سافر أحدهما مؤخرًا إلى الفلبين، والحالة الأخرى لا تزال قيد التحقيق، وليس من الواضح ما إذا كان الشخصين المصابين يعرفان بعضهما البعض، وتم الوصول إلى جميع من كانوا على اتصال وثيق بهما وطُلب منهم العزل.

يحتوى متغير P.3 على طفرات السنبلة E484K الموجودة فى السلالات البرازيلية والجنوب أفريقية وN501Y الموجود أيضًا فى سلالة كينت وهى النسخة الإنجليزية الجديدة لفيروس كورونا، وتساعد هذه التعديلات فى جعل الفيروس أكثر قابلية للانتقال وتجنب الأجسام المضادة.

وفى الوقت نفسه قالت هيئة الصحة البريطانية إن لديها حالتين أخريين من البديل البرازيلى P.1 - واحدة فى ويست ميدلاندز وواحدة في هارينجي في شمال لندن، كان كلا المريضين قد زار البرازيل مؤخرًا، واكتشاف السلالة الفلبينية يعنى أن هناك ستة متغيرات قيد البحث والدراسة ظهرت في بريطانيا حتى الآن.

جاء ذلك بعد اكتشاف متغير كورونا الجديد الذي قد يكون قادرًا على التهرب تمامًا من الاختبارات الحالية في فرنسا خلال اليومين الماضيين، حيث تم اكتشاف ثمانى حالات من "نوع بريتون" فى مستشفى فى لانيون الفرنسية.