الرابطة الإسلامية تستمر في حملاتها الخدماتية في مساجد شمال غزة

أطلقت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "حملة دبوس كتابك علينا" ؛ لتدبيس الكتب المدرسية وذلك خلال الأسبوع المنصرم، في جميع مساجد شمال غزة.

وأكد مسؤول ملف الأنشطة في شمال غزة الأستاذ غسان المصري أن الشروع في هذه الحملة من خلال المساجد يهدف إلى تقديم الخدمة إلى أكبر عدد من الطلبة موضحاً أن هذا النشاط يأتي ضمن باكورة الأنشطة والفعاليات التي تشرف عليها الرابطة الإسلامية مع بداية الفصل الدراسي الجديد.

الجدير بالذكر أن حملة دبوس كتابك علينا تنفذها الرابطة الإسلامية للعام الثامن على التوالي في قطاع غزة.