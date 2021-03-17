أنقذوا "الشيخ جراح".. فهل هناك من يسمع الصوت ...؟

يقاوم الفلسطينيون على مختلف الجبهات، العدوان "الإسرائيلي" المتواصل، بتحركات ميدانية وحملات شعبية وسياسية من أجل انقاذ حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، من معول الهدم "الإسرائيلي"
فالفلسطينيون، في القدس تحديداً يحاولون بكل الطرق للتصدي للقرار "الإسرائيلي" الخطير، الذي يستهدف هدم حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، في خطة مستمرة للاحتلال ضمن المخططات "الإسرائيلية" لتهويد المدينة المقدسة.
"أنقذوا حي الشيخ جراح"، حملة إلكترونية للتضامن مع سكان حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة في وجه محاولات تهجيرهم القسري من بيوتهم من طرف الاحتلال "الإسرائيلي".
وتواجه 28 عائلة مقدسية تضم حوالي 550 فرداً في الحي خطر التهجير من بيوتها التي سكنتها منذ 1956 بعد أن هُجّرت أولاً أثناء النكبة.
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال التي تكثر من المشاريع الاستيطانية وعمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة، وكذلك مصادرة العديد من البنايات والعقارات، كانت قد ارتكبت مجزرة في شهر يوليو من العام 2019، حين أقدمت على هدم 6 بنايات ومنزلا تابعة للفلسطينيين في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوبي القدس، حيث طال الهدم نحو 100 شقة سكنية، وقد شردت مئات المواطنين وبينهم أطفال ورجال ونساء طاعنون في السن.
فكتبت ايمان الشنطي: "في يونيو ١٩٦٧ هدم حي المغاربة في مدينة القدس على إثرها شرد ٦٥٠ مقدسي و حول لمكان لصلاة الصهاينة اليوم يتكرر المشهد ذاته مع حي الشيخ جراح!"
فيما كتبت حلا: رفقة الكرد (أم نبيل) من حي الشيخ جراح صمدت وقاومت حين استولى المستوطنون على منزلها، توفيت بعد ١٠٣ سنوات رفضت خلالها الرحيل والتهجير والمساومة
رحلت أم نبيل ولم ينتهِ خطر التهجير القسري وأبناؤها وأحفادها وجيرانهم اليوم يكملون مسيرتها لحماية ٢٨ عائلة من الطرد.
بكر زعبي قال :"إن ما يحصل في حي الشيخ جراح بالقدس .. جماعات استيطانية تهدد بتهجير 28 منزلًا يقطنها 550 فلسطينيًا، وعملية التهجير تتقدم ومدعومة من المؤسسات.
#انقذوا_حي_الشيخ_جراح— pluto 💫 (@xepluto2020) March 16, 2021
"كتبت على حائطي لن أرحل .. يعني لن نرحل أبداً" pic.twitter.com/DLtIMchEg5
المؤلم في قضية الشيخ جراح أن أهله بالأصل من لاجئي عام 1948، يعني سيشربون من ذات الكأس التي ذاقها آباؤهم وأجدادهم.— همّام 🇵🇸 (@Palestine_HA) March 12, 2021
ألا لعن الله هذه الكأس وساقيها.#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/5MyJOiU0SN
لن نرحل لن نرحل— DIMA TAHBOUB (@DTABOUB) March 16, 2021
عن هذي الأرض عن هذي الأرض
سنظل كأشجار الزيتون الرومية
مهما طال العمر
لن نرحل https://t.co/hRfO0t9CxF
سألوا أحد أبناء مدينة القدس، ما عرضوا عليكم مبالغ مقابل التنازل عن المنزل، فقال عرضوا علينا قبل سنوات ما يقارب ١٠ مليون شيكل، لكن رفضنا، مستحيل نبيع أرضنا— حمد الشامسي (@HALshamsi789) March 15, 2021
ثم يأتي صهيوني عربي يقول الفلسطيني باع أرضه!!
#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/tr6fXqnBsf
اليوم إنت وبكرا انا— omar alhussieni (@omaralhussieni) March 17, 2021
سياسات قمعية تعسفية قهرية تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس بهدف تفريغها من سكانها الاصليين....
500 فلسطيني مهدد بالتهجير من حي الشيخ جراح المقدسي #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #أنقذوا_الشيخ_جراح #SaveSheikhJarrah
ما يحصل في حي الشيخ جراح بالقدس .. جماعات استيطانية تهدد بتهجير 28 منزلًا يقطنها 550 فلسطينيًا.— baker zoabi (@bakerz32) March 17, 2021
وعملية التهجير تتقدم ومدعومة من المؤسسات.
الصورة تتحدث.
حتى لا تكون نكبة جديدة، الرجاء التغريد والنشر على الهاشاتغات الموجودة بالأسفل#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح#savesheikhjarrh pic.twitter.com/rsO5pP2io7
رفقة الكرد (أم نبيل) من حي الشيخ جراح صمدت وقاومت حين إستولى المستوطنون على منزلها،توفيت بعد ١٠٣ سنوات رفضت خلالها الرحيل والتهجير والمساومة— حلا (@halakhalayleh) March 17, 2021
رحلت أم نبيل ولم ينتهِ خطر التهجير القسري وأبناؤها وأحفادها وجيرانهم اليوم يكملون مسيرتها لحماية ٢٨ عائلة من الطرد #انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/wBkYXUJ7TC
في يونيو ١٩٦٧ هدم حي المغاربة في مدينة القدس على إثرها شرد ٦٥٠ مقدسي و حول لمكان لصلاة الصهاينة اليوم يتكرر المشهد ذاته مع حي الشيخ جراح!#انقذوا_حي_الشيخ_جراح— ايمان الشنطي Eman Shanti (@EmanElshanti) March 15, 2021