أنقذوا "الشيخ جراح".. فهل هناك من يسمع الصوت ...؟

يقاوم الفلسطينيون على مختلف الجبهات، العدوان "الإسرائيلي" المتواصل، بتحركات ميدانية وحملات شعبية وسياسية من أجل انقاذ حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، من معول الهدم "الإسرائيلي"

فالفلسطينيون، في القدس تحديداً يحاولون بكل الطرق للتصدي للقرار "الإسرائيلي" الخطير، الذي يستهدف هدم حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، في خطة مستمرة للاحتلال ضمن المخططات "الإسرائيلية" لتهويد المدينة المقدسة.

"أنقذوا حي الشيخ جراح"، حملة إلكترونية للتضامن مع سكان حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة في وجه محاولات تهجيرهم القسري من بيوتهم من طرف الاحتلال "الإسرائيلي".

وتواجه 28 عائلة مقدسية تضم حوالي 550 فرداً في الحي خطر التهجير من بيوتها التي سكنتها منذ 1956 بعد أن هُجّرت أولاً أثناء النكبة.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال التي تكثر من المشاريع الاستيطانية وعمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة، وكذلك مصادرة العديد من البنايات والعقارات، كانت قد ارتكبت مجزرة في شهر يوليو من العام 2019، حين أقدمت على هدم 6 بنايات ومنزلا تابعة للفلسطينيين في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوبي القدس، حيث طال الهدم نحو 100 شقة سكنية، وقد شردت مئات المواطنين وبينهم أطفال ورجال ونساء طاعنون في السن.

فكتبت ايمان الشنطي: "في يونيو ١٩٦٧ هدم حي المغاربة في مدينة القدس على إثرها شرد ٦٥٠ مقدسي و حول لمكان لصلاة الصهاينة اليوم يتكرر المشهد ذاته مع حي الشيخ جراح!"

فيما كتبت حلا: رفقة الكرد (أم نبيل) من حي الشيخ جراح صمدت وقاومت حين استولى المستوطنون على منزلها، توفيت بعد ١٠٣ سنوات رفضت خلالها الرحيل والتهجير والمساومة

رحلت أم نبيل ولم ينتهِ خطر التهجير القسري وأبناؤها وأحفادها وجيرانهم اليوم يكملون مسيرتها لحماية ٢٨ عائلة من الطرد.

بكر زعبي قال :"إن ما يحصل في حي الشيخ جراح بالقدس .. جماعات استيطانية تهدد بتهجير 28 منزلًا يقطنها 550 فلسطينيًا، وعملية التهجير تتقدم ومدعومة من المؤسسات.

#انقذوا_حي_الشيخ_جراح



"كتبت على حائطي لن أرحل .. يعني لن نرحل أبداً" pic.twitter.com/DLtIMchEg5 — pluto 💫 (@xepluto2020) March 16, 2021

المؤلم في قضية الشيخ جراح أن أهله بالأصل من لاجئي عام 1948، يعني سيشربون من ذات الكأس التي ذاقها آباؤهم وأجدادهم.



ألا لعن الله هذه الكأس وساقيها.#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/5MyJOiU0SN — همّام 🇵🇸 (@Palestine_HA) March 12, 2021

لن نرحل لن نرحل

عن هذي الأرض عن هذي الأرض

سنظل كأشجار الزيتون الرومية

مهما طال العمر

لن نرحل https://t.co/hRfO0t9CxF — DIMA TAHBOUB (@DTABOUB) March 16, 2021

سألوا أحد أبناء مدينة القدس، ما عرضوا عليكم مبالغ مقابل التنازل عن المنزل، فقال عرضوا علينا قبل سنوات ما يقارب ١٠ مليون شيكل، لكن رفضنا، مستحيل نبيع أرضنا



ثم يأتي صهيوني عربي يقول الفلسطيني باع أرضه!!



#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/tr6fXqnBsf — حمد الشامسي (@HALshamsi789) March 15, 2021

اليوم إنت وبكرا انا

سياسات قمعية تعسفية قهرية تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس بهدف تفريغها من سكانها الاصليين....

500 فلسطيني مهدد بالتهجير من حي الشيخ جراح المقدسي #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #أنقذوا_الشيخ_جراح #SaveSheikhJarrah — omar alhussieni (@omaralhussieni) March 17, 2021

ما يحصل في حي الشيخ جراح بالقدس .. جماعات استيطانية تهدد بتهجير 28 منزلًا يقطنها 550 فلسطينيًا.



وعملية التهجير تتقدم ومدعومة من المؤسسات.



الصورة تتحدث.



حتى لا تكون نكبة جديدة، الرجاء التغريد والنشر على الهاشاتغات الموجودة بالأسفل#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح#savesheikhjarrh pic.twitter.com/rsO5pP2io7 — baker zoabi (@bakerz32) March 17, 2021

رفقة الكرد (أم نبيل) من حي الشيخ جراح صمدت وقاومت حين إستولى المستوطنون على منزلها،توفيت بعد ١٠٣ سنوات رفضت خلالها الرحيل والتهجير والمساومة

رحلت أم نبيل ولم ينتهِ خطر التهجير القسري وأبناؤها وأحفادها وجيرانهم اليوم يكملون مسيرتها لحماية ٢٨ عائلة من الطرد #انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/wBkYXUJ7TC — حلا (@halakhalayleh) March 17, 2021