رام الله : كورونا تحصد حياة السيدة الحامل الثانية والطفرات المتحورة اكثر فتكا بالحوامل

أكدت وزارة الصحة برام الله اليوم الاربعاء 17/3/2021 ، عن تسجيل حالة وفاة ثانية لسيدة حامل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا ، مشددةً على ان الطفرات المتحورة أكثر فتكا بالنساء الحوامل.

وقالت الصحة ان 44% من هم في العناية المكثفة موجودون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت ان لقاح استرازنيكا في حال وصوله سيتم تخزينه لحين وجود إفتاء علمي بشأنه من منظمة الصحة العالمية مشيرةً الى وصول الأربعاء الماضي 20 ألف كت لفحص الطفرات الجديدة لفيروس كورونا وستوزع على كافة المختبرات.

واوضحت ان الوزارة تعمل على تطوير المختبرات بحيث يتم عند إجراء فحص كورونا إجراء فحص من الطفرات في ذات الوقت.